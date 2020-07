Acquarossa e Faido ritrovano gli orari di apertura di prima della pandemia

La ripresa progressiva dei servizi offerti dagli ospedali pubblici dell’Ente Ospedaliero Cantonale compie un altro passo verso la normalità con il ripristino degli orari di prima della pandemia nei Centri di primo soccorso (CPS) degli Ospedali di Acquarossa e Faido. A partire da lunedì 3 agosto, le due strutture torneranno infatti a prendere in carico i pazienti ogni giorno 24 ore/24. Ricordiamo che attualmente i due CPS sono aperti tutti i giorni dalla 09.30 alle 18.

Anche in questi Centri di primo soccorso valgono sempre i principi del rispetto delle norme di sicurezza nell'ambito della prevenzione dei contagi: uso della mascherina, disinfezione delle mani e distanziamento sociale. Si rammenta inoltre che presso i due CPS non vengono eseguiti strisci per Covid-19 a pazienti ambulatoriali, che vengono indirizzati presso il Pronto soccorso della sede di Bellinzona.