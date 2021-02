Il PLR di Acquarossa si presenta all’appuntamento con le urne forte del sindaco Odis Barbara De Leoni ma senza l’altro municipale uscente Massimo Ghisla. Le liste sono state approvate negli scorsi giorni in modalità virtuale. Per l’Esecutivo correranno il 18 aprile, come detto, Odis Barbara De Leoni (Largario), Lucio Bolis (Corzoneso), Alessia Bottacchi-Rodesino (Dongio), Oscar Bulloni (Corzoneso-Ponto Valentino) e Lucio Tironi (Leontica). Non si ripresenta per motivi professionali Massimo Ghisla, al quale la sezione formula i «più sentiti ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto nell’ultima legislatura», segnalando che l’attuale capodicastero Edilizia privata e pianificazione è comunque presente sulla lista per il Legislativo.