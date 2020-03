In un periodo, quello che stiamo vivendo, dove ci si preoccupa a giusta ragione per la tenuta del sistema sanitario ticinese confrontato con l’emergenza coronavirus, ecco che dalla Valle del Sole arriva... un raggio di speranza. Da lunedì 23 marzo al 6 maggio verranno pubblicati gli atti della variante di Piano regolatore di Acquarossa concernente il futuro polo sociosanitario che verrà inaugurato nel 2025. Lo ha deciso il Municipio dopo il via libera del Dipartimento del territorio. Potranno essere consultati all’Ufficio tecnico di Comprovasco (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11.30) la relazione di pianificazione e le norme di attuazione, i piani del paesaggio, delle zone e delle costruzioni e attrezzature pubbliche nonché, come detto, l’esame preliminare dei preposti uffici cantonali.