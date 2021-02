Lista rosso-verde ad Acquarossa in vista del 18 aprile. Dopo l’annullamento delle elezioni comunali un anno fa per l’emergenza sanitaria, si ripresenta dunque il gruppo SIAVerde nato proprio nel 2020 dall’unione tra Sinistra, Indipendenti ed ecologisti. Per il Municipio la candidatura sarà unica con l’uscente Eliane Jemini, di Castro. Per il Consiglio comunale le proposte saranno invece 16 con numerosi volti giovani. Oltre agli uscenti Andrea Guidicelli, Eukene Tognali, Mauro Tognali, Giuliana Colombini e Rolando Guidicelli ci saranno la deputata ecologista al Gran Consiglio Cristina Gardenghi, Enea Toschini, Virginia Rossi, Mattia Righetti, Pietro Capoferri, Magali Scheder Lucchini, Fabrizio Conceprio (PS), Raffaele Lucchini, Walter Cortinovis, Graziano Veglio e la stessa Eliane Jemini (PS).