Lunedì 9 agosto si è tenuta ad Acquarossa una cerimonia di commiato per l’ambasciatrice del Paraguay Liliane Lebron de Wenger, che terminerà la sua attività in Svizzera a fine agosto. L’evento, al quale ha partecipato anche il presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli, è stato organizzato dal Municipio di Acquarossa quale segno di riconoscenza per il suo ruolo nella promozione del gemellaggio tra il Comune bleniese e la città paraguayana di Presidente Franco in onore e memoria di Mosè Bertoni, uomo di scienza nato a Lottigna nel 1857. Gli interventi istituzionali sono stati aperti dalla municipale e capodicastero Cultura Eliane Jemini, la quale ha espresso a nome del sindaco e di tutto l’Esecutivo un sentito ringraziamento all’ambasciatrice per la collaborazione prestata che ha permesso di riscoprire la figura di Mosè Bertoni e consentito un accordo di gemellaggio con la città di Presidente Franco.