«Ad Airolo per la gente» è lo slogan della destra

«Ad Airolo per la gente» è lo slogan della lista Lega-UDC-Indipendenti in corsa alle elezioni comunali del 18 aprile prossimo nel Comune altoleventinese. In corsa, per il Municipio, vi sono Nicola Huppi, Silverio Pedrini e Chantal Ramelli. Gli stessi tre candidati sono in lizza anche per il Consiglio comunale unitamente a Sabrina Mottini, Kilian Pedrini, Barbara Ferrari e Maik Degiorgi. In una nota giunta in redazione leghisti e democentristi airolesi annunciano che «prossimamente informeremo in dettaglio sulle nostre linee di programma».