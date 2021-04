Mentre in paese da pochi giorni c’è un gran movimento, con le installazioni di cantiere per il raddoppio della galleria del San Gottardo iniziate la scorsa settimana, il Consiglio comunale di Airolo ha approvato lunedì sera tutte le trattande all’ordine del giorno, tra cui le modifiche delle varianti di Piano regolatore adottate due anni fa e attualmente in fase di approvazione da parte del Consiglio di Stato, necessarie per la procedura di rinnovo della concessione (per altri 40 anni) delle acque per la centrale idroelettrica della Calcaccia. Il Legislativo ha approvato pure il Consuntivo 2020 che chiude con un disavanzo di oltre 300.000 franchi. Ma l’ultima seduta del quadriennio, divenuto quinquennio a causa della pandemia, è stato caratterizzato soprattutto dal congedo del sindaco popolare democratico Franco Pedrini che lascerà la carica tra pochi giorni dopo 13 anni. Diversi gli interventi, anche da parte di altri partiti, che si sono succeduti per sottolineare il suo impegno a favore del paese leventinese in queste ultime tre legislature, con il sindaco a metà strada tra il commosso e l’imbarazzato per le tante belle parole. Intanto Franco Pedrini ha già svuotato i cassetti in Municipio, come si suol dire? «No, sono dell’idea che non bisogna mollare sino alla fine» afferma da noi contattato. Fino a domenica 18 aprile, giorno delle elezioni comunali, rimarrà insomma presente e vigile. Quel giorno i cittadini di Airolo dovranno scegliere l’Esecutivo che sarà completamente nuovo rispetto a quello uscito dalle urne cinque anni fa. E dalle urne si avrà già una prima indicazione su chi potrebbe assumere la guida del Comune nei prossimi anni che saranno molto impegnativi anche per il citato cantiere oltre che per la relativa riqualificazione territoriale che ne seguirà.