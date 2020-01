Ad Arbedo-Castione la rosa PPD ha cinque petali

Sono cinque i candidati che il PPD mette in campo per il Municipio. Non figura l’uscente Roberto Ferretti che quattro anni fa era riuscito a scalzare per soli cinque voti Mario Genini dal seggio che occupava nell’Esecutivo nella precedente legislatura. Genini che, attualmente in Consiglio comunale, ci riprova: il suo nome figura infatti sulla lista approvata martedì dall’assemblea. Con lui per il Municipio ci sono Danilo Ruggirello, Enrico Santinelli, Giovanni Brandino e Fabrizio Monaci.