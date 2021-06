Chiudete gli occhi e, per un attimo, immaginate 23 chilometri di linea aerea ad alta tensione (posati negli anni Trenta) che improvvisamente spariscono. Più di 60 tralicci che non oscureranno più le montagne. Rendendo finalmente giustizia ad un paesaggio bucolico come quello della regione del San Gottardo. Ebbene, non si tratta di fantascienza. Tutto ciò accadrà nel 2028 grazie ad un investimento di 107 milioni di franchi da parte di Swissgrid, il gestore di rete di trasmissione elvetico. Sì, ma dove finiranno i cavi che attualmente fanno solletico al cielo? Sorpresa: sotto terra.

O, meglio, in uno speciale canale tecnico sotto la corsia d’emergenza della galleria autostradale del San Gottardo. Un progetto pionieristico a livello europeo reso possibile, naturalmente, dalla realizzazione della seconda canna del tunnel e dalla proficua collaborazione con l’Ufficio federale delle strade (USTRA). La licenza edilizia è attesa per il 2024.

Dialogo con la popolazione

La messa in cavo della linea tra Airolo e Göschenen, per una lunghezza di 18 chilometri (ciò che non avrà eguali nella Confederazione), ha de facto ottenuto il nullaosta dell’Ufficio federale dell’energia che negli scorsi giorni ha confermato - dopo averne approfonditamente discusso con le autorità federali e con quelle dei cantoni di Ticino e Uri - che l’avveniristica operazione non necessita di una procedura di pianificazione del Piano settoriale elettrodotti. Il preposto servizio di Berna, tuttavia, ha messo nero su bianco dei punti che dovranno essere presi in considerazione nella fase di procedura di approvazione dei piani. Musica del futuro.

Prima Swissgrid dovrà elaborare il progetto nel dettaglio, ascoltando altresì gli eventuali dubbi e le osservazioni della popolazione. A questo proposito la Società nazionale di rete ha creato una pagina ad hoc sul proprio sito Internet e pure della documentazione scaricabile. Sarà inoltre presente, dal 1. agosto prossimo, con uno stand negli infocentri USTRA ai due portali.

Costruita negli anni Trenta

Ne abbiamo beneficiato anche noi, considerando che non è affatto facile spiegare un’idea così complessa in poche righe. La linea ad altissima tensione fra Airolo e Mettlen (entrata in servizio nel 1933 da 150 kV, poi passata negli anni Cinquanta a 220 kV) doveva essere rinnovata. Swissgrid ha così colto l’occasione della costruzione del tubo bis del San Gottardo per raggruppare le infrastrutture nelle viscere della galleria. I lavori proseguiranno parallelamente, dopodiché dal 2029 si smantellerà la vetusta linea aerea che attraversa il Passo del San Gottardo, regalando veramente un’immagine da cartolina come merita il massiccio simbolo del nostro Paese.

Un’idea che farà scuola?

Più nel dettaglio, come si illustra in una nota, «tra la sottostazione di Airolo e il portale sud della galleria autostradale i cavi verranno interrati in un bauletto di cemento per 300 metri. Da qui la linea proseguirà per 17 chilometri sotto la corsia di emergenza del nuovo tunnel in un canale tecnico separato, dove i cavi verranno fissati su apposite mensole metalliche. Dal portale nord della galleria fino a Göschenen i cavi verranno nuovamente inseriti in un bauletto in cemento per 800 metri, fino a raggiungere il palo di transizione aereo/cavo. Da qui la linea continuerà aerea fino alla sottostazione di Mettlen».

Una primizia, abbiamo detto in precedenza, che ha dei costi non indifferenti: 107 milioni di franchi. Un importo tre volte superiore, precisa Swissgrid, a quello che si sarebbe speso se si fosse deciso di risanare l’attuale linea. Il San Gottardo senza tralicci farà scuola? Il responsabile Infrastruttura del gestore Adrian Häsler precisa che «per ogni progetto Swissgrid elabora sia varianti aeree, sia in cavo o miste. In questo ambito verifichiamo anche le possibilità di un raggruppamento delle infrastrutture. Ma non è Swissgrid a prendere la decisione finale in merito alle tecnologie da utilizzare, bensì le autorità federali. Nel caso del San Gottardo sussistono sinergie tecniche e temporali. Le parti coinvolte hanno coordinato tempestivamente le loro esigenze. Ogni progetto è unico e non si può applicare semplicemente ad altri progetti di rete con rapporto 1:1». Intanto prepariamoci a una svolta storica; quello che ci riserverà il domani lo sapremo solo tenendo il naso all’insù.

