Sono sei i sindaci in Leventina e nel Bellinzonese che il 18 aprile diranno addio all’attività politica vissuta in prima linea. Dopo anni passati al timone dei rispettivi Esecutivi, per loro è giunto quindi il tempo dei bilanci. «Chi prenderà il mio posto troverà un comune pimpante con molti progetti in corso, alcuni dei quali sono ormai vicini al compimento». Valerio Jelmini si appresta a lasciare il Municipio di Quinto nel quale siede da 21 anni, gli ultimi in qualità di sindaco. «Evidentemente bisognerà fare in modo che questi progetti portino i frutti sperati: penso in particolare alle attività, oltre a quelle sportive dei biancoblù, che si potranno svolgere nel nuovo stadio multifunzionale dell’HCAP affinché creino quell’indotto auspicato sia dalla Valascia immobiliare sia dal Comune»....