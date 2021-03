Testimonianza storica dell’ex Ferrovia mesolcinese e oggi adibita a magazzino e in uno stato di degrado, l’ex stazione ferroviaria di Cama sarà demolita. Al suo posto dovrebbero essere realizzati il rifugio sotterraneo della Protezione civile e un’autorimessa da venti posti, mentre a livello del terreno è prevista una piazza pubblica pensata anche per le manifestazioni del carnevale. «In futuro ipotizziamo poi la costruzione di uno stabile a scopo pubblico in quella che è comunque sempre la zona più pregiata del paese» spiega il sindaco Piergiorgio Righetti. Il progetto, che sarà trattato dall’assemblea comunale giovedì 25 marzo con tre distinte richieste di credito per complessivi 3,75 milioni di franchi, prevede anche la costruzione di una nuova strada di quartiere tra la stazione e la località Gesa, così da rendere più agevole l’accesso alle frazioni a monte, e la realizzazione di un nuovo posteggio verso i grotti. Per questa prima parte del progetto si prevede una spesa di 1,56 milioni, comprensiva appunto della demolizione dell’ex-stazione. A cui si aggiungono 1,78 milioni per le citate costruzioni dell’autorimessa e della piazza, e altri 410.000 franchi per il rifugio della protezione civile (con sussidio di 160.000 franchi).