L’avevamo anticipato a fine gennaio. E ora è realtà. Domani, lunedì 7 marzo, verrà messa in pubblicazione alla cancelleria comunale di Quinto la domanda di costruzione per la demolizione della vetusta Valascia. L’incarto sarà consultabile fino al 21 marzo. Se non vi saranno opposizioni, quindi, l’ex pista dell’Hockey club Ambrì-Piotta chiuderà la sua emozionante storia in aprile. L’addio cadrà in primavera, insomma, quando di solito si torna a vivere. Non mancheranno le lacrime dei fedelissimi, che in quell’impianto hanno vissuto momenti indimenticabili. Vittorie e sconfitte, certo, ma sempre orgogliosi di tifare per la squadra altoleventinese.