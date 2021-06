La Svizzera riapre. Gli allentamenti annunciati oggi dal Consiglio federale hanno suscitato reazioni positive in molti ambienti. Compreso quello turistico, che con la stagione estiva prevede di ripartire davvero. Le decisioni del Governo «vanno nella direzione auspicata dal settore, in particolare per quanto riguarda l’abolizione delle restrizioni nei ristoranti e nelle manifestazioni, e la riapertura dei parchi acquatici», commenta Angelo Trotta, direttore di Ticino Turismo.