Tessera dopo tessera, il progetto a cui prima il Comune di Lodrino e ora quello aggregato di Riviera lavorano da anni sta diventando un mosaico. Domani il Legislativo esaminerà il messaggio tramite cui il Municipio chiede lo stanziamento di 724.000 franchi per la riconversione dell’aeroporto militare di Lodrino in struttura civile. E da parte del Consiglio comunale di Riviera sarà la terza tappa nel giro di nemmeno due anni. Ha infatti già votato la costituzione di una nuova società anonima (SA) per la gestione dell’aeroporto stesso e il credito di 940.000 franchi per l’acquisizione dell’infrastruttura in diritto di superficie dalla Confederazione per la durata di 99 anni. Tutto facile, quindi? Non esattamente. Queste realizzazioni sono, come detto, il frutto di anni di lavoro prima e dopo la fusione che nel 2017 ha unito in una sola entità gli ex Comuni di Lodrino, Osogna, Cresciano e Iragna, oggi quartieri: le trattative con Armasuisse (l’entità federale che tra le altre cose gestisce il patrimonio immobiliare dell’Esercito) sono state lunghe e complesse. Lo scopodell’iniziativa era, e rimane, quello di trasformare l’aeroporto in un parco tecnologico, consolidando così la vocazione del comparto e favorendo la salvaguardia dell’attività di Ruag (società attiva nella manutenzione aeronautica) e dell’eliporto della Heli-TV. In prospettiva si mira poi ad attirare nuove attività, magari attorno a quello che secondo le autorità dovrebbe diventare un centro di competenza specializzato nei droni, una nicchia in espansione. Nel frattempo, a fine agosto il citato diritto di superficie è stato firmato mentre da parte sua il Gran Consiglio lo scorso maggio aveva approvato il sostegno cantonale di 3 milioni di franchi.

«Per nuove aziende»

Ora, come detto, un altro passo avanti da parte del Municipio. Col nuovo credito al voto domani si copriranno le spese per la progettazione di opere, l’allestimento di studi e l’esecuzione di lavori di manutenzione, tutti passi necessari nell’ambito della procedura volta all’ottenimento dell’autorizzazione federale per la gestione dell’aerodromo e il cambiamento d’uso da militare a civile delle infrastrutture esistenti. In quest’ultimo ambito verranno integrate le domande di costruzione presentate per nuove infrastrutture di servizio (nel comparto est) e per l’ampliamento di quelle della Heli-TV SA (ovest). Occorrerà dunque coinvolgere vari specialisti chiamati a redigere i relativi rapporti, tra cui quello che valuterà le emissioni atmosferiche e il piano di compensazione ecologica. Tra le uscite più onerose spicca quella (di 344.000 franchi) per l’ammodernamento dell’ex torre di controllo presso cui, segnala l’Esecutivo, «si insedieranno delle società attive nell’ambito dell’aviazione». Tra gli studi previsti figura poi quello per la realizzazione di un masterplan urbanistico (dal costo preventivato in 15.000 franchi) per assicurare all’interno del perimetro «uno sviluppo edilizio ordinato dei progetti finalizzati all’ammodernamento e all’ampliamento delle infrastrutture logistiche».

Ecco anche il Piano d’azione

E a proposito di pianificazione, il Consiglio comunale deve dovrà esprimersi pure sulla richiesta di un credito di poco superiore ai 133.000 franchi per l’elaborazione del Programma d’azione comunale, ovvero il documento programmatico che deve fornire una visione moderna, aggiornata e coerente con i bisogni effettivi della realtà territoriale e dei suoi futuri sviluppi. Come riferito nell’edizione del 15 settembre scorso, i professionisti a cui l’Esecutivo ha intanto già deciso di affidare l’accompagnamento dell’Ufficio tecnico in questo lavoro sono Fabio Pedrina, titolare dello Studio Habitat.ch di Airolo e già pianificatore dei quattro ex Comuni, e Federico Scopinich, architetto paesaggista e pianificatore responsabile della Land Suisse Sagl di Lugano. Il progetto comprende anche la stesura del compendio delle zone edificabili, con le potenzialità edificatorie residue dei singoli mappali nei quartieri di Lodrino e Osogna, nonché l’aggiornamento di quelle relative agli altri due quartieri che compongono il Comune di Riviera, ovvero Cresciano e Iragna.

