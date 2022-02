Fatto di sangue

Lo ha deciso il giudice dei provvedimenti coercitivi nei confronti dell’uomo che venerdì in via Emilio Motta ha colpito un suo conoscente con una mazza di legno al termine di una discussione, ferendolo in maniera grave alla testa - Le ipotesi di reato, come noto, sono di tentato assassinio, subordinatamente tentato omicidio intenzionale e lesioni gravi