Il ricordo dei suoi cari

«La sua vita è sempre stata al servizio dei cittadini, della collettività, sia in ambito privato sia in quello pubblico. Soprattutto è sempre stato attivo nella sicurezza, sia nell’Esercito sia in seguito nella Polizia cantonale». Così i familiari di Luca Ceresetti, vicesindaco dallo scorso aprile, ricordano la figura del proprio caro e, nella fattispecie, il suo impegno a favore della comunità. Il 47.enne era infatti una persona nota non solo ad Airolo per l’attività politica ma pure in tutto il Ticino per aver ricoperto importanti incarichi professionali in ambito pubblico. In qualità di ufficiale subalterno della Polizia cantonale con il grado di tenente, il Consiglio di Stato lo aveva nominato nel febbraio 2020 alla direzione del Centro di controllo autostradale per il traffico pesante a Giornico subordinato al 5. Reparto della Gendarmeria stradale. La nuova funzione era stata introdotta proprio in quella occasione nell’ottica della messa in esercizio del Centro, prevista alla fine di quest’anno, con l’obiettivo di seguire lo sviluppo del progetto e la formazione degli agenti e degli assistenti di polizia che prenderanno servizio in Bassa Leventina.