Valbianca SA, la società che gestisce gli impianti di risalita di Airolo-Pesciüm, comunica che nonostante il brutto colpo subito a causa dell’improvvisa chiusura degli impianti, l’andamento della stagione invernale 19/20 è stato positivo. Nella stagione invernale 2019/20, iniziata il 30 novembre e conclusasi improvvisamente mercoledì 11 marzo, si è registrato un aumento di vendite di stagionali del 12% rispetto alla stagione 2018-19. Nei mesi di apertura si segnala inoltre un aumento dei primi passaggi dell’11% rispetto allo stesso periodo della stagione 2018-19. In particolare è stato registrato un forte aumento di clientela proveniente da oltre Gottardo, segnale positivo anche per il futuro in quanto riposiziona Airolo nel panorama sciistico nordalpino. Un sensibile aumento è stato registrato anche nel numero di gruppi, sci club e squadre che hanno scelto le piste di Airolo, sempre molto apprezzate per la loro qualità, per allenarsi e in generale, praticare la propria attività.

Anche la possibilità di acquistare online gli skipass è sempre più apprezzata, sia su TicketCorner (+580%) che con RailAway (+220%).