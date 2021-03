A distanza di un anno e mezzo dalla prima bocciatura, lunedì prossimo sui banchi del Consiglio comunale di Bellinzona si tornerà a parlare della possibilità di pagare una parte degli onorari dei municipali e delle diarie dei membri del Legislativo (e non solo, come vedremo più avanti) tramite buoni acquisto da far valere nei commerci cittadini. La mozione è stata presentata nel maggio scorso da Ronnie David e Marco Noi (Verdi) nel mezzo della prima ondata pandemica e del relativo lockdown che ha provocato delle pesanti conseguenze finanziarie soprattutto per le piccole realtà imprenditoriali.

Questa volta la proposta otterrà l’appoggio del plenum? Sembrerebbe profilarsi un altro no, dato che la Commissione della gestione (relatore il PLR Vito Lo Russo) invita i colleghi a respingerla. L’Esecutivo,...