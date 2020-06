Anche le società anonime possono presentare l’istanza volta all’ottenimento di un prestito comunale. Istanza per la quale il termine è stato prorogato al 31 luglio. Sono queste le due decisioni prese dal Municipio di Bellinzona in merito al Fondo «Aiuto d’emergenza all’economia locale» costituito lo scorso 25 marzo con la dotazione di un milione di franchi. Fondo dal quale la Città può attingere per l’erogazione di prestiti a tasso zero da restituire entro 36 mesi per sostenere le ditte individuali, le società semplici, le società in nome collettivo, le società a garanzia limitata con domicilio, sede o succursale a Bellinzona. Due mesi dopo, nella sua seduta extra muros nel quartiere di Sementina, il Consiglio comunale ha approvato il messaggio municipale riguardante la costituzione dello stesso fondo e mercoledì scorso, durante la sua seduta settimanale, il Municipio ha deciso di far proprie le richieste contenute nella relazione della Commissione della gestione concernente il medesimo messaggio municipale e quindi ha fissato al 31 luglio il termine per la richiesta del prestito comunale (inizialmente previsto fino al 31 maggio). L’Esecutivo cittadino ha inoltre deciso di estendere anche alle società anonime la possibilità di presentare tale l’istanza.