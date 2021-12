È stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno l’annuncio di un tifoso positivo alla variante Omicron a margine del derby di hockey di venerdì scorso ad Ambrì. La notizia, diffusa ieri, ha fatto impennare il numero di richieste di verifica di contagio al «checkpoint» di Bellinzona, che per l’occasione è stato potenziato. All’interno, gli addetti sono indaffaratissimi. «Non c’è mai la fila, normalmente! Ma oggi continuano ad arrivare», esclama un’operatrice. L’espressione si intuisce, nonostante la mascherina e la tuta bianca. Tutto il pubblico della Gottardo Arena - dove fra l’altro erano in vigore i controlli ‘2G’ (vaccinati o guariti) - presente in curva che si trovava nel settore degli spalti, è stato invitato a presentarsi qui. Il costo di questo test, trattandosi di un’indagine ambientale commissionata dall’Ufficio del medico cantonale, è a carico dalla Confederazione.

Tra le persone in fila, all’esterno della struttura in via Brunari, c’è tutto sommato tranquillità. Praticamente tutti sono stati al derby di venerdì. «Spero di non essere positiva!», esclama Giorgia, in quel momento la prima della fila, pronta per entrare. «Sì, c’erano parecchie persone!», le fa eco, qualche metro più indietro, Giacomo (guarda il video allegato a quest’articolo).

«Ho scritto via WhatsApp e mi han detto di presentarmi qui alle 13.30...». Giacomo è un po’ di tempo che aspetta. In effetti, sembra che la fila proceda piuttosto lentamente. «Ma non mi pesa affatto». Anche Margot, che si gode qualche raggio di sole di una splendida giornata invernale, conferma di essere stata al derby: «Era pieno, sì. Ma è stata una bella partita. Ieri sera ho visto la notizia sul caso da variante Omicron... Ho deciso di presentarmi qui, per sicurezza. Ho contattato il servizio hotline via posta elettronica e poi l’ho anche chiamato al telefono, subito questa mattina già alle nove. Anch’io spero di essere negativa! Ma anche tutte le altre mie amiche che erano con me, ovviamente». Margot, studentessa, questa mattina non si è presentata alle lezioni. «Mi metto in quarantena preventiva e aspetto il risultato dell’esame, che non arriva subito ma occorre aspettare 24 ore per averne l’esito». Una delle sue amiche ha già fatto il tampone ed è in attesa del risultato.

Stessa cosa per Susanna, che si è annunciata anche lei questa mattina. «Ho fatto la vaccinazione, tutt’e due per la verità». Perché poi, senza - come detto - non era possibile assistere alla partita. Susanna è previdente, perché si è già sottoposta a un tampone «fai-da-te» a casa, ieri sera. «Era negativo. Ma per sicurezza facciamo pure questo... Ho chiamato anche il mio datore, ieri sera. Comunque lavoriamo sempre con la mascherina. Vedremo quale sarà il risultato... e se eventualmente scatterà la quarantena».

E Max, in telelavoro, ha avvisato pure lui. È qui da dieci minuti. «Mi libero giusto quest’oretta, così è fatta». E ci tiene a sottolineare l’accuratezza dei controlli che si sono svolti durante la partita di venerdì. «Oltre al codice a matrice, c’era una verifica attenta anche all’identità, perché non basta scannerizzare il QR», sottolinea. «Quando sono rientrato a casa, quella sera, stavo pensando alla prossima partita. Poi ho saputo della notizia. Per un senso di responsabilità individuale ma anche sociale mi son presentato qui. Non ho fatto mai nessun test, non ho mai avuto nessun problema. Insomma, è anche una nuova esperienza per me», conclude.

Intanto Giorgia è già all’uscita. «È andata bene, sono stati molto rapidi. Non ha fatto per nulla male. Mi hanno dato un foglio da compilare se sono positiva. Mi chiameranno domani nel corso della giornata, nel caso in cui io dovessi risultare positiva. Altrimenti riceverò soltanto un messaggio. E potrò tornare alla mia vita di prima».

