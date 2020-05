In virtù del successo popolare del mercato del sabato nel Centro storico, che ha potuto riprendere l’attività sabato scorso, seppure ritenendo valido il dispositivo studiato dalla Società dei Commercianti di Bellinzona e avallato dal Municipio stesso, la Città richiede l’adozione di misure supplementari per garantire un ulteriore effetto preventivo rispetto al rischio di contagio da Covid-19. In particolare, gli avventori del mercato saranno caldamente invitati ad indossare la mascherina all’interno dell’area del mercato.