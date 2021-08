Tra la scuola dell’infanzia del Palasio a Giubiasco ed i prefabbricati situati nei pressi delle elementari Nord di Bellinzona è un via vai di furgoncini. È infatti iniziato, contemporaneamente al montaggio del nuovo mobilio, il trasloco di banchi, sedie e tutto quanto si è salvato dall’ondata di acqua, fango e detriti che sabato 7 agosto ha devastato l’edificio in via Franco Zorzi 10. Edificio che resterà inservibile a lungo: almeno per quattro mesi, ma più verosimilmente per sei. Lo ha confermato il municipale Henrik Bang, il quale ieri, accompagnato dai collaboratori del Dicastero opere pubbliche Demis Soleto, e Mario Melchiorre, ha incontrato la stampa per fare il punto su quanto fatto e, soprattutto, su quanto resta da fare per ripristinare i danni causati dall’esondazione del riale Fossato....