È stata una giornata complicata sull’autostrada A2 in direzione nord quella odierna. Complice il maltempo, tra Quinto e la galleria del San Gottardo si sono toccati anche 9 chilometri di colonna verso le 17, con quasi due ore di ritardo. Il TCS come al solito ha fornito costanti aggiornamenti su Twitter e, verso le 19.20, è incappato in un refuso che probabilmente ha fatto fermare il cuore a qualche automobilista sulla tratta: «Tra Quinto e la galleria del San Gottardo traffico bloccato per 6 km, ritardi fino a 2 giorni e 22 ore». Fortunatamente la correzione è giunta quasi subito. La situazione era ancora difficile in serata, ma i ritardi - alle 19.30 - erano di 1 ora e 10 minuti. Passate le 20.20 la situazione è via via migliorata.