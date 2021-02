Domani, martedì 23, e mercoledì 24 febbraio San Bernardino conterà la presenza di oltre un centinaio tra i migliori atleti giovanili delle federazioni sciistiche internazionali (Austria, Francia, Spagna, Svizzera), che per l’occasione si sfideranno a Pian Cales in competizioni di slalom valide anche per le qualifiche Swiss Cup. Gare al via alle 10 fino alle 14.