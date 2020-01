Sostituire il vettore energetico attuale, ovvero una vecchia termopompa, grazie all’allacciamento alla rete di teleriscaldamento Teris che si «azzaccherà» anche al Centro sportivo. È l’intervento previsto al centro tennistico cittadino con l’obiettivo di poter garantire un riscaldamento ad alta temperatura e poter produrre l’acqua sanitaria alla temperatura necessaria, prevenendo in questo modo la formazione del battere della legionella, già riscontrato in altri punti del centro sportivo e quindi contrastato. Il Municipio ha firmato negli scorsi giorni il messaggio con la relativa richiesta di credito trasmessa al Consiglio comunale: si tratta di un investimento di 940.000 franchi. «È un ulteriore passo in avanti nell’efficienza energetica, nel maggior rispetto dell’ambiente e nella prevenzione del problema della legionella» spiega al CdT il capo del Dicastero opere pubbliche e ambiente della Città Christian Paglia.

Gli interventi

In una prima fase si allaccerà il centro sportivo alla rete Teris, con la formazione delle varie predisposizioni necessarie appunto alla messa in funzione del sistema al centro tennistico ma pure al bagno pubblico con le sue nuove docce calde. Sono poi previsti vari interventi tecnici in cui non si addentreremo qui.

Ampi sussidi

Importanti i sussidi pubblici di cui potrà beneficiare l’opera. Dal Fondo per le energie rinnovabili sarà possibile ottenere le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi negli ambiti previsti dalla normativa cantonale, per un importo di circa 430.000 franchi. Il progetto potrà inoltre beneficiare dei sussidi cantonali in ambito di risanamento energetico.

Via anche le barriere architettoniche

Di recente, ricordiamo, l’esecutivo cittadino ha trasmesso al Legislativo un altro messaggio che riguarda (anche) il centro tennistico della capitale. Si tratta di quello per l’eliminazione delle barriere architettoniche in cinque edifici di proprietà comunale con un investimento complessivo di 2,3 milioni. Con la spesa più elevata dell’intero pacchetto proprio al tennis (885.000 franchi) si creeranno le basi per permettere l’accesso dei disabili ai campi, al bar, ai WC e agli spogliatoi.

