Alberto Pellanda ce l’ha fatta. Sarà ancora lui il sindaco di Riviera. Il liberale radicale di Osogna ha nettamente superato la sfidante PPD di Cresciano Ulda Decristophoris nell’elezione odierna, una delle undici sfide che si sono tenute in Ticino per scegliere la guida di altrettanti Municipi. Per il 63.enne un vantaggio di ben 256 voti: ne ha ottenuti 922 voti, contro i 666 della popolare democratica, che era stata la seconda più apprezzata nell’elezione dell’Esecutivo lo scorso 18 aprile. In quella occasione Pellanda aveva totalizzato 1.147 voti personali, con uno scarto di 196 su Decristophoris, fermatasi a 951.