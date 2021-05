Ulda Decristophoris: «Impegno e collaborazione non cambieranno»

«Prendo atto della decisione dei cittadini che sono andati a votare e vado avanti - dichiara da parte sua Ulda Decristophoris -. Non ho mai messo in dubbio che se non avessi vinto questa elezione il mio lavoro ed il mio impegno sarebbero rimasti immutati e così sarà». È sorpresa dall’ampiezza dello scarto? «Siamo partiti da numeri che parlavano chiari e anche alla luce della situazione in cui ci troviamo era difficile fare delle previsioni». Non siete dunque pentiti per la scelta di sfidare il sindaco a interim? «Assolutamente no, è stata una scelta ragionata e convinta, e siamo ancora adesso certi che fosse la scelta da fare». E ora cosa cambierà a livello di rapporti interpersonali e di clima all’interno del Municipio? «Da parte mia non cambierà niente in senso negativo, mi sono sempre dimostrata collaborativa e continuerò a lavorare con un atteggiamento propositivo perché questo Comune ha bisogno di persone che si impegnino e migliorino ciò che va migliorato». Per quanto riguarda infine quelli che Alberto Pellanda ha vissuto come attacchi personali e al volantino circolato negli scorsi giorni che lo attaccava, che dire? «Si tratta di un’iniziativa a cui noi siamo estranei e come abbiamo spiegato tramite i nostri canali rimandiamo a tutte le nostre prese di posizione del PPD che non erano assolutamente di quel tenore».