Tutto come previsto a Bellinzona. Per l’elezione del Municipio sono rientrate stasera sei liste (per complessivi 42 candidati), quelle che vi abbiamo presentato nelle ultime settimane. Dei sette uscenti, se ne ripresentano cinque: il sindaco socialista Mario Branda, i colleghi PLR Simone Gianini e Christian Paglia, il PPD Giorgio Soldini e il leghista Mauro Minotti.

I popolari democratici dovrebbero conservare il loro, dal canto suo la destra vuole raddoppiare: Lega-UDC desiderano affiancare a Minotti un altro esponente (l’ex sindaco Brenno Martignoni Polti?). Passiamo ora al PLR, partito di maggioranza relativa. Sebbene sia alle Cantonali sia alle Federali vi è stata una flessione, a meno di cataclismi i liberali radicali dovrebbero riuscire a difendere le loro tre poltrone. E non sfidare Mario Branda (in carica dal 2012) per quella di sindaco, tentando il colpaccio nel 2024 quando l’attuale primus inter pares della capitale dovrebbe farsi da parte.

Una nota a parte merita infine il Movimento per il socialismo. Forte delle battaglie condotte in questa prima storica legislatura post-aggregazione, l’MPS corre per il Municipio come nel 2017 per garantirsi quella visibilità necessaria... per cercare di rafforzare le posizioni in seno al Legislativo.