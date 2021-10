IL CASO

Bellinzona: il gruppo Lega-UDC non voterà il credito di mezzo milione di franchi a favore della nuova pista dell’HCAP - E gli altri gruppi in seno al Legislativo? Il PPD ha proposto 250.000 franchi accogliendo l’appoggio del PLR, l’Unità di sinistra non ha ancora sciolto le riserve, mentre Verdi-FA-MPS-POP diranno no