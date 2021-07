Alla Fortezza di Bellinzona è tempo di tirare le somme e in termini di visitatori il 2021 si sta sicuramente dimostrando un anno positivo. «Il confronto con l’estate 2020 ma anche con l’anno pre-pandemia mostra ottimi risultati», segnala il Municipio in un comunicato. «Particolarmente apprezzata la mostra su “Raffaello 3D” a Sasso Corbaro, che è ancora visitabile assieme all’esposizione fotografica “Terre del Ceneri” secondo il nuovo orario estivo con apertura serale il mercoledì».

«La scelta di proporre una mostra di forte richiamo sui maestri dei Rinascimento (l’anno scorso Leonardo, quest’anno Raffaello) si è confermata vincente. Analogamente al successo riscontrato nel 2020, anche l’esposizione attualmente ancora aperta al Castello di Sasso Corbaro contribuisce al bilancio positivo parziale della stagione 2021 della Fortezza di Bellinzona. L’apprezzata programmazione nei manieri gestiti dalla Città – realizzata in collaborazione con l’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese Alto Ticino (OTR-BAT) – nonché la situazione sanitaria che ha favorito il turismo interno, hanno finora permesso da aprile ad oggi di avere cinque volte i visitatori dell’anno scorso nello stesso periodo. Facendo un confronto con il 2019 colpisce in particolare il dato di maggio-giugno: in questi due mesi i visitatori sono aumentati del 160%, mentre confrontando i primi sei mesi la crescita è stata di circa il 35% (ha influito la chiusura forzata di gennaio e febbraio 2021). Secondo le stime di OTR-BAT, la conclusione dell’estate e l’inizio dell’autunno si prospettano altrettanto positivi in linea con lo scorso anno», afferma il Municipio.