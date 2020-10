Un secolo di Posta può bastare. Eccome. Domani, giovedì, si chiuderà una pagina di storia familiare ad Ambrì. È l’ultimo giorno di lavoro - dopo quattro decenni - di Manuela Fransioli quale responsabile dell’ufficio del Gigante giallo. Prima di lei a svolgere l’importante funzione di buralista (come veniva chiamato un tempo, prima che i neologismi inglesi prendessero il sopravvento) era stato, per ben sessant’anni, l’83.enne padre Giuseppe, il quale è stato anche municipale di Quinto e per molti anni segretario dell’HCAP. Squadra nella quale, peraltro, ha giocato ad altissimi livelli il figlio Gabriele, per tutti il «Vecio».

L’ex regia federale e i Fransioli nell’alta Leventina sono insomma una cosa sola. Legati indissolubilmente da un filo non rosso ma giallo. È da quando aveva 18 anni che Manuela veste quel colore che tanto significa in Svizzera. Dapprima è stata attiva nella distribuzione e poi, come detto, quale responsabile dell’ufficio postale di Ambrì, l’unico rimasto in paese dopo la chiusura di quelli di Quinto, Piotta e Varenzo. «C’è stato un cambiamento epocale da quando ho iniziato. E se devo dirla tutta, per certi aspetti era meglio prima», esordisce la nostra interlocutrice. In una piccola realtà, tuttavia, chi lavora alla Posta è ancora un punto di riferimento per la collettività: «Esattamente. Gli anziani che fanno capo al nostro servizio sono ancora molti. Vengono sì per sbrigare le pratiche postali, ma soprattutto per scambiare quattro chiacchiere. È un luogo di aggregazione, dove si discute di tutto».

Dopo tutti questi anni le mancherà il lavoro che ha fatto per una vita? «Ho riflettuto bene prima di propendere per il prepensionamento. Se me lo chiede ora le rispondo onestamente di no. In ogni modo non è detto che fra qualche settimana sentirò la malinconia».

