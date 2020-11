L’evoluzione della popolazione in bassa Leventina è in «totale controtendenza» rispetto alla situazione ticinese. La relazione della Commissione di studio sull’aggregazione fra Bodio, Giornico, Personico e Pollegio lascia poco spazio alle interpretazioni. Lo spopolamento del comprensorio va assolutamente arrestato. Sia chiaro: questo non vuol dire che la fusione sia la soluzione miracolosa in grado di invertire il trend. Nessuno ha la bacchetta magica. Però vale la pena provarci, soprattutto perché come abbiamo riferito sull’edizione di venerdì scorso con il matrimonio a quattro si potrebbero concretizzare dei progetti di rilancio beneficiando di importanti contributi cantonali. E dare così nuova linfa a un territorio di circa 3.000 abitanti che vuole lasciarsi alle spalle il passato caratterizzato dall’industria pesante per aprirsi a nuove ed interessanti prospettive di sviluppo socioeconomico.

Quell’addio ha pesato

Dal rapporto si evince che dal 1990 al 2017 i residenti sono costantemente diminuiti passando da 3.396 a 3.005 (-11,5%). Una spiegazione potrebbe essere legata alla chiusura della Monteforno, la storica acciaieria di Giornico che ha cessato l’attività nel 1994 dopo quasi mezzo secolo. A metà degli anni Ottanta vennero licenziati ben 442 operai (perlopiù cittadini stranieri) dei quasi mille che erano impiegati appena dieci anni prima. L’addio della ditta ha avuto di riflesso conseguenze pure sull’occupazione delle aziende che ruotavano attorno ad essa, come ad esempio nel settore elettrico.

Non è un caso, dunque, che sia stato proprio Giornico a subire maggiormente il contraccolpo a livello demografico, con 219 cittadini che negli ultimi trent’anni hanno trasferito il loro domicilio o purtroppo sono deceduti. A seguire Bodio (-188) e Personico (-59). L’unico a sorridere fra i quattro Comuni interessati dallo studio aggregativo è Pollegio con +75 abitanti; un villaggio che «fino al 2010 ha conosciuto un aumento della popolazione del tutto allineato a quello cantonale», si legge nella relazione curata dalla società BDO. Restando alla Leventina si nota una diminuzione dei domiciliati tra il 1990 ed il 2000 (da 10.032 a 9.502, -530), una sostanziale stabilità nel decennio seguente (+98) e una flessione significativa fra il 2010 ed il 2017 (-367 residenti). Questi dati, della valle, sono in netta controtendenza con l’evoluzione cantonale che ha visto una crescita continua della popolazione ticinese.

Progressivo invecchiamento

A preoccupare – e questa tendenza vale alla fine per ogni regione, chi più chi meno – è inoltre il progressivo invecchiamento degli abitanti della bassa Leventina. Gli over 65 costituiscono il 22% dei residenti (22,3% è la media cantonale). La percentuale è superiore alla media a Giornico e Personico (25,2% il primo e 25% il secondo: lo stesso dato vale per l’intera valle), inferiore invece a Bodio (20,2%) e a Pollegio (19,4%). «La situazione del comprensorio si contraddistingue invece per una più marcata presenza di popolazione attiva (18-65 anni) rispetto al dato medio distrettuale e cantonale, con un rapporto giovani-anziani leggermente sfavorevole rispetto al Cantone ma sensibilmente migliore rispetto alla realtà del distretto di Leventina, dove la popolazione in età avanzata è più marcata», sottolinea la Commissione.

Nello specifico il poker di Comuni, più o meno, ha la stessa percentuale di residenti nella fascia d’età fino ai 20 anni (Bodio è in testa con il 19,9%, poco sotto gli altri: la Leventina tutta è al 16,3%, il Ticino al 18,3%), mentre per quanto riguarda i domiciliati fra i 21 e i 65 anni Pollegio domina con il 64,6% (media del 58,8% per gli altri tre, 58,7% per tutta la valle e 59,4% nel Cantone).

Domina il ceto medio

Arriviamo ora alla stratificazione per classi di reddito. Ebbene, nella bassa valle vi sono prevalentemente contribuenti di ceto medio e medio-basso (complessivamente il 71,5%, percentuale che sale al 94,3% se teniamo conto anche della classe di reddito fino a 100.000 franchi annui). Quelli abbienti sono leggermente inferiori al valore medio cantonale. Per contro nei quattro Comuni si sono insediate persone giuridiche che presentano utili imponibili definiti «significativi». Bisognerà vedere nei prossimi anni se l’«effetto AlpTransit» avrà o meno un seguito. Altrimenti bisognerà attirare nuove ditte/società/imprese.

Più posti di lavoro, più abitanti

«La presenza di un'offerta crescente di posti di lavoro si dovrebbe tradurre in un insediamento di nuovi nuclei familiari e in un conseguente aumento progressivo e costante del gettito delle persone fisiche». La Commissione di studio per l’aggregazione in bassa Leventina ci crede. È consapevole che per invogliare le persone a prendere casa in valle è indispensabile dotare il futuro Comune di Sassi Grossi dei servizi necessari (ma questo non sarà un problema) e se possibile avere inoltre un tessuto socioeconomico attrattivo.

