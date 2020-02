Un’iniziativa che «non ha più motivo di esistere» e che è ormai diventata «anacronistica». Il Municipio di Blenio così motiva la richiesta, sulla quale si chinerà il Consiglio comunale il 23 marzo, di annullare la distribuzione del sale durante le elezioni comunali. Una tradizione risalente agli anni 1850-1900 che era stata riproposta nell’aprile 2016 in concomitanza con l’atteso appuntamento alle urne. Ebbene, allora fu un parziale flop: ogni nucleo familiare avrebbe potuto ritirare gratuitamente 4 chilogrammi di sale, tuttavia le scatole invendute furono oltre 200 «per una giacenza di ben 850 Kg», rileva l’Esecutivo nel messaggio appena trasmesso al plenum. Il costo per l’acquisto fu di poco superiore ai 2.600 franchi «oltre alle spese di trasporto e le ore di lavoro non quantificate degli incaricati alla consegna ed al ritiro». Fortunatamente il prezioso alimento non andò sprecato. Metà, infatti, fu ritirato «con una certa difficoltà» dal negozio che l’aveva venduto, mentre l’altra metà fu devoluta in beneficenza a Tavolino Magico.