Ci sono buonissime notizie riguardo un tema che fa discutere ormai da una dozzina d’anni: le nuove Officine FFS. I collaboratori impiegati nel futuro stabilimento industriale di Castione, che verrà inaugurato nel 2026, saranno almeno 300 a tempo pieno. E non soltanto 200-230 come previsto dalla Dichiarazione d’intenti sottoscritta fra le parti (Ferrovie, Cantone e Città di Bellinzona) l’11 dicembre 2017. L’aumento del 30% dei dipendenti è stato comunicato nelle scorse ore dai vertici dell’ex regia federale al Consiglio di Stato. Governo che, come hanno confermato stamattina al CdT dai ministri Christian Vitta e Claudio Zali e dalla stessa azienda, ha colto chiaramente con il sorriso sulle labbra quanto emerso dall’aggiornamento del Piano industriale del nuovo sito in via di elaborazione. Il personale sarà all’avanguardia, con profili specialistici riguardanti ad esempio la polimeccanica, l’ingegneria e la diagnostica. Si punterà molto anche sulla formazione degli apprendisti, con circa 60 giovani. «Si sta creando un vero e proprio progetto industriale per tutto il Ticino», osservano i consiglieri di Stato Christian Vitta e Claudio Zali. Non sarà, insomma, «una cattedrale nel deserto, come molti ci rimproverano», afferma dal canto suo la direttrice Regione Sud Roberta Cattaneo.