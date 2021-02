«Qui si rischia di far cadere la prima pedina del domino, dopodiché tutte altre seguiranno». Potrebbe essere riassunta con questa metafora, affermata oggi in conferenza stampa dal presidente Ivan Cozzaglio, la posizione della Commissione allargata del personale (Cope) in merito alle nuove strategie delle FFS per le Officine di Bellinzona, a pochi giorni dal 13.esimo anniversario dell’inizio dello sciopero. Lo scorso 21 gennaio, ricordiamo, l’azienda ha in sostanza comunicato che il futuro stabilimento ferroviario di Castione, che dal 2026 sostituirà appunto le «OBe», si occuperà anche della revisione della flotta Astoro composta da 19 treni, e che per prepararsi al nuovo compito questi progetti di manutenzione verranno concentrati nell’attuale sede già dall’ottobre del 2022. Contestualmente, e qui son sorti i problemi, le FFS hanno pure annunciato che «per poter concentrare le risorse in maniera efficace sulla preparazione e l’accompagnamento di questi importanti progetti e per mettere a disposizione abbastanza spazio in Officina per queste nuove attività (...) è stato deciso di rinunciare alla revisione dei carri merci e di farlo con quattro anni di anticipo rispetto a quanto pianificato in precedenza». In sostanza, tra un anno e mezzo le Officine dovrebbero rinunciare a quello che è stato per molto tempo la loro principale missione, insorgono i rappresentanti dei collaboratori. Ma ciò che più conta è che, secondo la Cope, la rinuncia a quella mansione genererà un’importante perdita di ore di lavoro anche in relazione ad altri tasselli dello stabilimento attuale: il settore della componentistica, il centro per la saldatura e i relativi know-how. È in questo senso, ha spiegato Ivan Cozzaglio, che si teme un effetto-domino. Per altro ne risentiranno anche i settori dell’ingegneristica e della tecnica, ha aggiunto Gianni Frizzo, leader della protesta del 2008, di quelle che sono precedute e di quelle che sono seguite. Frizzo ha pure lamentato una mancanza di coinvolgimento in questa decisione da parte delle FFS. «Ci saremmo aspettati un altro approccio», ha evidenziato. Il sindacalista di Unia Matteo Pronzini lo ha sostenuto sottolineando che i patti non erano questi: gli accordi presi negli scorsi anni «prevedono il coinvolgimento delle parti nelle decisioni strategiche». A maggior ragione, è stato detto in relazione al futuro stabilimento, quando ci sono in ballo importanti investimenti di denaro pubblico.