«A Vilnius, dove sono nato, non ci sono montagne. Per sciare abbiamo un capannone». Le montagne Andrej Drukarov le ha viste per la prima volta nella sua vita in valle di Blenio. E subito se ne è innamorato. «Quando ero piccolo vi trascorrevo le vacanze insieme a mia mamma che, quando avevo due anni, era emigrata dalla Lituania e aveva trovato un lavoro a Como». Proprio sulle nevi bleniesi Andrej ha mosso i primi passi, anzi le prime discese, con gli sci ai piedi. «A dire il vero, all’inizio ho provato con lo sci di fondo a Campra. Ma non faceva per me. Così presi le prime lezioni di sci alpino al Nara, frequentando poi anche la stazione di Campo Blenio».

L’esordio in Coppa del mondo

Da allora di strada ne ha fatta il quasi 22.enne lituano (festeggerà il compleanno il 10 maggio). Tanto che lo...