I lavori al riale Ragon hanno riguardato l’ultimo tratto e l’immissione nel fiume Ticino, che avviene nei pressi del campo di calcio, modificando profondamente il suo aspetto e rendendolo più naturale anziché incanalato. In particolare è stato rimosso il fondo del fiume in selciato e l’alveo è stato rifatto con elementi naturali.

È stata inoltre aumentata la pendenza del torrente, sono stati piantati nuovi alberi e arbusti, sono stati sostituiti due ponti dedicati alla mobilità lenta e sono state create delle strutture adatte alla fauna ittica in modo da favorire il suo insediamento (ed effettivamente le trote e altri animali si stanno già insediando). Le sponde sono state rimodellate e sono stati creati dei varchi per permettere il passaggio di animali selvatici nell’ambito del corridoio faunistico.

Parallelamente, sempre a Claro, sono stati effettuati interventi simili ad altri due riali, il Canva e il Mondrecch. Le opere, costate in totale circa 1,8 milioni di franchi, sono per la maggior parte coperte da sussidi cantonali. Il Municipio sottolinea il miglioramento della qualità di vita che progetti come questi possono avere grazie alla creazione di ambienti più adatti alla biodiversità, ma anche più facilmente fruibili dalla popolazione, analogamente a quanto è in corso al Parco fluviale Saleggi-Boschetti, la cui prima tappa in zona Torretta a Bellinzona è stata inaugurata settimana scorsa.