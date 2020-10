L’allerta è rientrata e attualmente non si registrano nuovi casi alla casa per anziani di Sementina. Lo comunica la Città di Bellinzona in una nota, spiegando che «lo scorso 16 ottobre in seguito della positività di un collaboratore e di cinque altri posti in quarantena, la direzione del settore anziani della Città aveva imposto una serie di disposizioni di sicurezza e organizzative alla casa per anziani di Sementina per far fronte alla situazione, sino al 19 ottobre. Allo stesso tempo l’emergenza era stata presa in carico con il tracciamento dei contatti tanto verso i collaboratori quanto verso i residenti per il contenimento della possibile diffusione del virus». Nella nota si sottolinea che «la vigilanza è evidentemente mantenuta alta tanto verso i residenti quanto verso i collaboratori, allo scopo di individuare, nella maniera più celere, eventuali nuovi casi ed agire tempestivamente nella tutela di tutti. Le misure di restrizione accresciuta hanno così potuto essere dismesse e da oggi l’Istituto di Sementina rientra in linea con le disposizioni cantonali emanate lo scorso 16 ottobre, applicate per gli altri Istituti del settore anziani Bellinzona dal 17 ottobre».