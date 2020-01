Almeno un terzo del Legislativo bellinzonese cambierà

In vista delle elezioni del 5 aprile l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media nelle ultime settimane si è concentrata, come è normale che sia, soprattutto sui candidati al Municipio nelle città e nei principali Comuni ticinesi, ma per il buon funzionamento di un ente locale è fondamentale l’apporto del Legislativo. Se il plenum rinvia i messaggi all’Esecutivo o, peggio, li respinge, tutto si blocca. E lì son cavoli amari, poi.

Nelle prossime righe ci concentriamo dunque sui cambiamenti della futura composizione del Consiglio comunale di Bellinzona. Che, e questa è la prima certezza, muterà volto per almeno un terzo. Il gruppo Unità di Sinistra perderà ben 7 attuali membri del plenum su 13. Non si ripresentano infatti il capogruppo Renato Züger (già in corsa per il Municipio nel 2017), l’ex primo cittadino Andrea Bordoli, il fratello Marco Bordoli, Filippo Malacrida, Daniela Sgarbi Sciolli, Giorgio Valenti ed Isabella Zanini.

Lascia per strada metà squadra anche il Partito popolare democratico (6 su 12). Rinunciano a correre per un nuovo mandato Ivan Ambrosini (capogruppo per buona parte della legislatura agli sgoccioli, carica che aveva poi lasciato a Paolo Locatelli per assumere la presidenza della Commissione della Gestione, e già municipale di Giubiasco per 13 anni), l’ex sindaco di Monte Carasso Ivan «Blasco» Guidotti, Alice Croce-Mattei, Carmela Fiorini, Michele Genini e Nicola Grossi.

Pochissime defezioni, per contro, in casa PLR. Degli attuali 22 consiglieri comunali non occuperanno più uno scranno l’ex sindaca di Sant’Antonio Silvia Gada, il già primus inter pares di Preonzo Fabio Pasinetti, il vicepresidente cantonale Michele Morisoli, Tiziano Malandrini e Federico Rossini.

Il gruppo Lega dei ticinesi-UDC-Noce dovrà fare a meno dei transfughi Luigi Calanca e Giulio Deraita (ex municipali di Claro, i quali hanno lasciato il movimento di via Monte Boglia per divergenze di vedute: si presenteranno il 5 aprile sulla neonata lista civica «Liberi»), mentre gli altri 7 consiglieri del gruppo dovrebbero essere della partita: i nomi verranno svelati solo oggi, giorno del deposito delle proposte di candidatura.

Le due uniche formazioni rappresentate esclusivamente nel Legislativo e non nell’Esecutivo registrano una sola defezione fra gli uscenti. Per i Verdi (che si presenteranno davanti agli elettori assieme al Forum Alternativo e agli Indipendenti) vanno a caccia della riconferma Ronald «Ronnie» David e Marco Noi, mentre per il Movimento per il socialismo spera nella rielezione Monica Soldini. Angelica Lepori Sergi non si ripresenta.

Nel 2017 il PLR aveva ottenuto 22 seggi su 60 (27,3% delle schede), l’Unità di sinistra 13 (15,7%), il PPD 12 (14,2%), Lega-UDC-Indipendenti-Noce 9 (11,3%) e Verdi (2,6%) e MPS (1,6%) 2 poltrone a testa.

