Vi volete riconciliare con la natura per trascorrere qualche ora o, perché no, qualche giorno di calma e tranquillità lontani dalla frenesia quotidiana? Allora l’Alpe Arami fa proprio per voi. Situato su un terrazzo a 1.456 metri d’altitudine sui monti di Gorduno, l’alpeggio abbandonato mezzo secolo fa è stato completamente ristrutturato grazie alla Fondazione che ne ha preso in prestito il nome. «I lavori si sono conclusi e da qualche settimana abbiamo aperto la baita che è a disposizione degli escursionisti di passaggio o anche di chi intende fermarsi qui per un qualche giorno» spiega al CdT Giorgio Battaglioni, presidente della Fondazione Arami.

