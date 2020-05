«In un anno ne possono cambiare di cose...». Quante volte l’abbiamo sentita, se non addirittura detta, questa frase? Non sussurratela fra le vie di Bellinzona, però. Come abbiamo riferito sull’edizione di lunedì, in questi primi travagliati cinque mesi del 2020 all’ombra dei castelli le «tegole» si sono susseguite. Quella che ha fatto versare più di altre fiumi di inchiostro – come evidenziato, storcendo forse un po’ il naso, dal sindaco Mario Branda durante la seduta extra-muros di Consiglio comunale rispondendo alle numerose interpellanze sul tema – è indubbiamente la vicenda dei sorpassi di spesa milionari in tre opere.

Che ha accelerato l’uscita di scena del capodicastero Opere pubbliche e ambiente Christian Paglia, che ieri ha annunciato che non si ricandiderà alle elezioni del 18 aprile...