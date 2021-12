Non finisce davvero di stupire il caso creatosi ieri sera in Consiglio comunale a Bellinzona, con poco meno della metà del plenum che ha abbandonato la sala dopo che si era deciso di non annullare la seduta per motivi sanitari. In mattinata, oggi, il capo della Sezione degli enti locali Marzio Della Santa, da noi contattato, aveva affermato che la riunione plenaria «non si era svolta in modo idoneo». Così avevamo dunque riportato sul CdT online e lo stesso hanno fatto altri media. Poco fa, però, il dietrofront: «La seduta ha rispettato le disposizioni federali ed il piano di protezione presentato dalla Città è conforme».