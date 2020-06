E chi l’ha detto che i sistemi bike sharing si possono trovare solo nelle città? Al contrario, in Valle di Blenio è partito il primo sistema bike sharing a livello nazionale con l’utilizzo di mountain bike elettriche (e-MTB). A proporlo sono stati i tre Comuni (Serravalle, Acquarossa e Blenio) in collaborazione con Biasca che, dopo una prima messa in esercizio nel corso del 2019, da quest’estate hanno introdotto un’importante novità: un sistema che prevede la ricarica totalmente automatizzata delle e-MTB.

Si tratta di un progetto promosso dagli enti locali stessi coordinato dall’Antenna bleniese dell’Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e valli (ERS-BV) con la collaborazione dell’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTR-BAT), le Autolinee Bleniesi e la Società elettrica Sopracenerina. La particolarità di questa iniziativa riguarda la sua impronta prettamente turistica rispetto ai sistemi in vigore nei centri urbani.

Da qui la scelta del tipo di bicicletta (e-MTB) per superare anche i dislivelli più impegnativi e percorrere in tutta comodità vari tipi di percorsi con mezzi resistenti e adatti ad un più ampio target di persone: dai più giovani ai meno giovani, dai più esperti ai meno allenati. Non solo quindi un mezzo di trasporto per percorrere l’ultimo chilometro, ma anche «due ruote da montagna» per scoprire i d’intorni del polo rivierasco e la bellissima Valle di Blenio. Il nuovo servizio, appena messo in funzione, conta quattro postazioni (nei rispettivi Comuni) e un totale di 20 e-MTB.

Queste ultime possono essere facilmente affittate dal proprio cellulare, scaricando l’applicazione «velospot 2.0» (fornita dalla società svizzera Intermobility SA, utilizzata anche nei sistemi bike sharing del Locarnese e del Bellinzonese) oppure visitando il sito Internet www.velospot.ch (sezione: «My Velospot: Valle di Blenio-Biasca»). Il nuovo sistema di ricarica non solo garantisce una più facile gestione dell’intero bike sharing, ma offre anche agli utenti il voltaggio sufficiente al momento del noleggio per affrontare spostamenti anche di lunga distanza.

Si tratta di un progetto coerente con le misure messe in atto per promuovere il cicloturismo nella regione dell’Alto Ticino, come pure nel masterplan della Valle del Sole per affermarla quale destinazione a tutti gli effetti per gli amanti delle due ruote. Questa iniziativa si inserisce pure nelle misure in atto a livello federale e cantonale per promuovere una mobilità lenta e sostenibile.

©CdT.ch - Riproduzione riservata