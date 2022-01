La tappa regina del 2006, e poi le partenze di tappa nel 2008 e nel 2015. Il paese di Ambrì è abbonato al Tour de Suisse, per aver ospitato appunto gli eventi citati nell’ultimo quindicennio. Un connubio che si ripeterà quest’anno. Nel primo pomeriggio di giovedì 16 giugno 2022 la zona dell’aeroporto ospiterà infatti la partenza della frazione numero 5 dell’85.esimo «Tour», che sarà tutta ticinese, come quella di quattro anni fa con il circuito che attirò migliaia di persone attorno alla capitale in un periodo già rovente anche per i mondiali di calcio seguiti in diretta dalla Russia. «Start», appunto, in alta Leventina, e arrivo a Novazzano, nel Mendrisiotto, per di più in un giorno festivo (il Corpus Domini), coincidenza che potrà così contribuire ad attirare ancora più persone. La partenza è prevista dal nuovo stadio dell’HCAP. «Dopo anni torna quindi un evento che ha sempre chiamato un numeroso pubblico», spiega il Comune nell’annunciare la manifestazione sul nuovo numero del «Corriere di Quinto» uscito di recente. «Come sempre in passato anche per questa edizione saranno organizzati degli eventi collaterali che ravvivino la giornata», si aggiunge. Il programma di dettaglio verrà reso pubblico nel corso della tarda primavera.