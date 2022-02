Ambrì sarà per due volte protagonista di una tappa del Tour de Suisse di quest’anno: dopo la partenza di giovedì 16 giugno in occasione della 5a tappa in direzione di Novazzano, farà da sfondo anche della partenza di quella di sabato 18, che porterà i concorrenti nel principato del Liechtenstein. Il tracciato del Tour de Suisse subirà infatti una deviazione: «Purtroppo non abbiamo ricevuto un permesso di transito nella località di Andermatt - che è centrale per la 7a tappa - a seguito di un evento che è stato posticipato a causa della situazione legata al Covid-19» afferma tramite nota stampa David Loosli, Direttore Sportivo del Tour de Suisse.

Così in Leventina «il Comitato d’organizzazione locale ha subito dato la sua disponibilità per una nuova partenza nello spazio di 48 ore. L’esperienza e la collaborazione che dura da parecchi anni con l’organizzazione centrale e la direzione del Tour de Suisse ha facilitato questo processo. Il nostro obiettivo di organizzare un evento nell’evento sarà ulteriormente rafforzato e ci impegneremo ad organizzare un interessante programma di attività collaterali», ha affermato Fabrizio Barudoni, responsabile comunicazione del comitato di Ambri. «Siamo lieti di aver trovato un’alternativa adatta. Da Ambrì possiamo pianificare un percorso attraente verso la destinazione di Malbun» afferma il responsabile dei percorsi di tappa David Loosli.

Il comitato organizzatore di Visp non è ritenuto responsabile di questo cambiamento, tuttavia sia la città di Visp che la regione sono toccati e rammaricati per l’annullamento. Una delusione che non viene percepita solamente nel Canton Vallese. Il direttore del Tour de Suisse Olivier Senn afferma: «La decisione di non partire da Visp è molto dolorosa per noi. Sappiamo che il Comitato d’Organizzazione locale ha già dedicato molto tempo impegnandosi e investendo tempo e risorse umane per i preparativi».