Il Parco offre un paesaggio di qualità, a carattere prevalentemente rurale, ricco di ambienti naturali, dove agricoltura, natura e attività ricreative convivono armoniosamente conferendo un valore aggiunto a tutto il Piano di Magadino. L’area del Parco è uno spazio favorevole allo svago in quanto pianeggiante, di grandi dimensioni e prossima agli abitati. Esso è facilmente raggiungibile in bicicletta, a piedi oppure con i mezzi pubblici. Interessa il territorio di 8 Comuni (per complessivi 2.350 ettari di superficie) e ben 76 aziende agricole con 326 impiegati e 24 aziende con attività agrituristiche.