Amianto, 72 chiamate nei primi due mesi

Tutte le persone che hanno lavorato alle Officine e pensano di essere state in un modo o nell’altro in contatto con l’amianto possono farsi avanti. La hotline è attiva dal lunedì al venerdì, giorni festivi esclusi, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Il numero si occupa di registrare i dati delle persone che chiamano; queste riceveranno in seguito un formulario da compilare. Quest’ultimo sarà analizzato da esperti che valuteranno se sussiste la necessità di inserire queste persone nel programma dedicato all’asbesto. Nel formulario si chiede anche di dare l’autorizzazione al trattamento dei dati in forma anonima per la ricerca scientifica. Si potrà dunque contribuire in modo importante agli studi legati alle principali malattie causate dalle fibre di amianto, come il mesotelioma pleurico e il carcinoma polmonare. Per quanto riguarda i collaboratori e gli ex collaboratori delle Officine che si sono già annunciati, il loro programma proseguirà individualmente.