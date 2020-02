Amianto alle Officine, ecco il piano d’azione

Alle Officine FFS di Bellinzona non c’è mai stata così tanta sintonia fra le parti come sul caso amianto, tornato d’attualità a fine settembre dopo sette anni di quasi assoluto silenzio. E non potrebbe essere altrimenti, considerando che si sta parlando della salute degli operai. Il gruppo di lavoro formato dalla SUVA, dalle Ferrovie e dai rappresentanti del personale si è riunito in più occasioni nelle ultime settimane per approfondire il delicato dossier e, soprattutto, per elaborare un piano d’azione su come procedere nei prossimi mesi. Un’ulteriore riunione è in agenda a breve. Dovrebbe essere quella decisiva, nel senso che verrà con ogni probabilità definito nei dettagli il concetto che si intende sviluppare per garantire la massima trasparenza.