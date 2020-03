Amianto, ecco l’hotline per gli ex operai

Sulla salute dei lavoratori non si scherza. Lo sanno benissimo alle Officine FFS di Bellinzona, dove negli ultimi decenni molti operai sono entrati in contatto con l’amianto. E purtroppo ci sono stati anche dei morti. Il gruppo di lavoro formato dalla SUVA, dalle Ferrovie, dai rappresentanti del personale e dalla Lega ticinese polmonare ha partorito le prime misure per garantire la massima trasparenza su quanto accaduto allo stabilimento industriale dagli anni Ottanta. La strategia d’azione ve l’abbiamo anticipata lo scorso 6 febbraio. Oggi, per contro, le FFS hanno presentato nel dettaglio l’hotline telefonica che verrà aperta da lunedì 16 marzo, per almeno tre mesi, per consentire a tutti gli ex collaboratori, ai loro parenti e ai collaboratori esterni che avessero delle domande o dei dubbi di farsi avanti.

Il numero da chiamare è lo 0800 859 801, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Come spiegato in conferenza stampa, l’hotline è finanziata dalle FFS e si «occuperà della ricezione dei dati dei chiamanti che si annunceranno e che riceveranno, in seguito, un formulario da compilare. Quest’ultimo sarà analizzato da esperti che individueranno per ogni persona annunciata quali misure di prevenzione mettere in atto». Le informazioni fornite dagli ex operai o dai loro familiari potranno essere utilizzati, in forma anonima e previa autorizzazione dei diretti interessati, per la ricerca scientifica: «Si potrà dunque contribuire in modo importante agli studi legati alle principali malattie causate dalle fibre di amianto, come il mesotelioma pleurico e il carcinoma».

L’obiettivo del gruppo di lavoro costituito alla fine del 2019 è «condiviso e chiaro: informare in modo approfondito e trasparente, come pure rispondere al meglio alle preoccupazioni. La buona e costruttiva collaborazione tra i gruppi d’interesse rappresentati in questo gremio ha permesso di istituire un programma di aiuto per tutte le persone coinvolte nella tematica amianto».

