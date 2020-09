L’Associazione per il miglioramento ambientale di Castione (AMICA) stavolta non ha inoltrato opposizione contro la domanda di costruzione bis per il complesso per la terza età «Residenza 100 anni» da 11,7 milioni previsto in via Corogna. Quello del comitato è però un sì con riserva, in quanto vi sono degli aspetti che ritiene debbano essere chiariti. Non ci risulta che qualcun’altro si sia opposto all’opera, che ha quindi la strada spianata dopo un iter decisamente tortuoso, costellato da ricorsi e dall’annullamento da parte del Consiglio di Stato della (prima) licenza edilizia per un errore nel calcolo della superficie. Il Governo aveva allora accolto il ricorso proprio dell’AMICA contro il rilascio del permesso di costruzione.

La residenza è composta da due immobili di cinque piani dotati...